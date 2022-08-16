Лос-Анджелес, США, , 18:00 — REGNUM Шоураннер сериала «Властелин колец: Кольца власти» Патрик Маккей рассказал о том, что у авторов проекта расписаны все пять сезонов. Об этом 16 августа пишет «Канобу».

Морвет Кларк в роли молодой Галадриэль Цитата из трейлера т/с«Властелин колец: Кольца власти»

По словам Маккея, в основном это заслуга не съёмочной команды, а самого Дж. Р. Р. Толкина, который детально проработал придуманную им вселенную. Однако, как отмечает издание, речь идёт не о прописанном наперёд сценарии, а именно о сюжетных идеях на будущие сезоны.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Властелина колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября 2022 года. Шоураннером проекта помимо Патрика Маккея также выступил Дж. Д. Пейн.

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