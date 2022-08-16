Москва, 16 августа 2022, 17:56 — REGNUM В Тамбовской области IT-отрасль активно развивается и получает поддержку от властей. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым, сообщила пресс-служба Кремля.
Также врио губернатора добавил, что после 24 февраля в рамках импортозамещения администрация региона работает с предприятиями «практически в ручном режиме». Благодаря этому тамбовские предприятия кооперируются между собой внутри области и с коллегами из соседних регионов.
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