Москва, 16 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области IT-отрасль активно развивается и получает поддержку от властей. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Мы были обеспокоены, что после 24 февраля большое количество уедет, но никто не уехал, Владимир Владимирович, все остались и работают. Да, у них ушли заказы от недружественных стран, но помогаем заказами за счёт средств областного бюджета и находим заказы в других субъектах Российской Федерации», — сказал Егоров.

Также врио губернатора добавил, что после 24 февраля в рамках импортозамещения администрация региона работает с предприятиями «практически в ручном режиме». Благодаря этому тамбовские предприятия кооперируются между собой внутри области и с коллегами из соседних регионов.