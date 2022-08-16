Курск, , 17:56 — REGNUM Неясно, почему Россия до сих пор не наносит удары по украинским электростанциям и позволяет промышленности Украины пользоваться электричеством, отметил 16 августа в своем телеграм-канале (Старше Эдды) журналист Герман Куликовский, комментируя диверсии Киева.

ЛЭП zrenate

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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что причиной взрывов на военном складе под Джанкоем стала диверсия.

Также 16 августа в ФСБ сообщили об украинской диверсии — подрыве опор ЛЭП, снабжающих Курскую АЭС.

ЛЭП — это не военный, а инфраструктурный объект, подчеркнул Куликовский.

«Где же та красная линия, после которой можно переходить к ударам по объектам инфраструктуры? Загнать промышленность Украины в 19 век довольно просто, достаточно вырубить ток», — отметил эксперт.