Усть-Донецкий район, Ростовская область, 16 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл в Усть-Донецкий район, где вторые сутки бушует природный пожар. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале 16 августа.

Василий Голубев. Губернатор Ростовской области

С людьми, чьё жильё пострадало в результате разгула огненной стихии, Голубев встречается в Верхнекундрюченском сельском поселении. Пожар повредил семь жилых домов.

ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара превышает 250 гектаров. Авиацией, которая привлечена к борьбе с огнём, осуществлено 74 сброса воды (316 тонн). На месте происшествия работают около 500 человек, спецтехника, самолёты Ил-76 и Бе-200, два вертолёта Ми-8.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности.