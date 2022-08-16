Лондон, 16 августа 2022, 18:02 — REGNUM Британская актриса Флоренс Пью призналась, что больше не состоит в отношениях с режиссёром Заком Браффом. Слова артистки приводит издание Harpers’ Bazaar 16 августа.
«Мы пытались разойтись незаметно, чтобы мир не узнал, потому что это были те отношения, где у каждого есть своё мнение на их счёт. Нам показалось, что так будет лучше для нас — чтобы миллионы людей не говорили нам больше, как они счастливы, что мы больше не вместе. Так что мы так и поступили. У меня автоматически встаёт ком в горле, когда я об этом говорю», — заявила Пью. Она также добавила, что рассталась с Браффом ещё в первой половине 2022 года, однако публично прокомментировать расставание решилась лишь сейчас.
Напомним, Флоренс Пью и Зак Брафф начали встречаться в 2019 году. Вместе пара успела посотрудничать на съёмочной площадке фильма «Хороший человек», где Пью сыграла главную роль, а Брафф выступил режиссёром.
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