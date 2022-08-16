Лондон, 16 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Британская актриса Флоренс Пью призналась, что больше не состоит в отношениях с режиссёром Заком Браффом. Слова артистки приводит издание Harpers’ Bazaar 16 августа.

Кадр из интервью Флоренс Пью

«Мы пытались разойтись незаметно, чтобы мир не узнал, потому что это были те отношения, где у каждого есть своё мнение на их счёт. Нам показалось, что так будет лучше для нас — чтобы миллионы людей не говорили нам больше, как они счастливы, что мы больше не вместе. Так что мы так и поступили. У меня автоматически встаёт ком в горле, когда я об этом говорю», — заявила Пью. Она также добавила, что рассталась с Браффом ещё в первой половине 2022 года, однако публично прокомментировать расставание решилась лишь сейчас.

Напомним, Флоренс Пью и Зак Брафф начали встречаться в 2019 году. Вместе пара успела посотрудничать на съёмочной площадке фильма «Хороший человек», где Пью сыграла главную роль, а Брафф выступил режиссёром.