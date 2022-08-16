Ливны, Орловская область, , 17:53 — REGNUM Решение о ликвидации школы в Ливенском районе Орловской области, ранее принятое властями, отменено после вмешательства прокуратуры, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ 16 августа.

В школе Александра Майер © ИА REGNUM

Ранее генпрокурор поручил рассмотреть жалобу жителей района на плохие дороги и готовящееся закрытие школы. В ходе проверки выяснилось, что администрация района в мае решила ликвидировать МБОУ «Кировская ООШ». Однако при принятии решения необходимой в этом случае комиссии создано не было, о необходимости проработать вопрос подвоза детей в другую школу власти забыли, а мнение родителей проигнорировали.

«По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования противоречащий федеральному законодательству нормативный правовой акт о закрытии учебного заведения отменен. Виновный привлечен к административной ответственности», — сообщили в прокуратуре.

После прокурорской проверки решён и вопрос с ремонтом межмуниципальной автомобильной дороги «Ливны–Навесное–Окуневы горы». Параллельно прокуратурой области организован мониторинг состояния дорог местного значения, находящихся на территории всего региона, ситуация находится под контролем Генпрокуратуры.