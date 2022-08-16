* Instagram — запрещённая в России организация

Москва, 16 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») не ожидал от «Новых людей» предложения разблокировать Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

«Идею «срочно вернуть всё как было» ожидал услышать от кого угодно — но только не от людей, призывающих всех нас «жить по-новому». Оказывается, в их реальности Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже за всё извинился и блокирует любой русофобский контент (на самом деле, ни того, ни другого не было, и Роскомнадзор подтверждает, что претензии к соцсети не сняты). Передергивать факты — опасное дело, даже в предвыборной риторике. А публично вступаться за экстремистскую соцсеть это прям новые вершины популизма», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарию хочется верить, что инициатива парламентской оппозиции действительно вызвана переживаниями за мелкий бизнес, привыкший к одному каналу продвижения своих товаров и услуг. При этом никто не мешает этой партии помочь избирателям в освоении новых инструментов, указал депутат.

«Но для тех, кто знает, что политика Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении российских граждан совершенно не изменилась, призывы разблокировать Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) звучат как предложение сдаться. И слышать такое неприятно», — констатировал Горелкин.

Парламентарий рассчитывает, что Генпрокуратура даст мотивированный ответ, подкрепленный фактами, и что случится это до выборов, чтобы никто не обманывался заведомо невыполнимыми обещаниями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, социальную сеть Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит разблокировать в России, если в ней действительно пресекается распространение антироссийской пропаганды, заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») в ходе встречи с блогерами.

В марте 2022 года российский суд признал компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ, включая соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кроме мессенджера WhatsApp.