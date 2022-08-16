Запорожье, Украина, 16 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В телеэфире зрители смогут увидеть информационные программы, подготовленные творческим коллективом «ЗаTV», программу «Запорожский вестник», развлекательные музыкальные передачи, а также документальные, художественные и исторические фильмы.

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Найти в телевизионном приемнике «ЗаTV» достаточно просто — это 9 кнопка (канал «ОТР») и 22 кнопка («ЗаTV») на пульте управления или же через меню — пункт «Автоматический поиск каналов».

Напомним, что Запорожское областное телевидение «ЗаTV» начало свою работу 1 августа и стало первой телекомпанией, открывшей вещание в освобожденном регионе. Телеканал транслирует правдивую и объективную социально-значимую информацию для жителей Запорожья.