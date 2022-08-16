Мемфис, США, , 18:02 — REGNUM Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей утром 16 августа вблизи больницы в американском городе Мемфисе, штат Теннесси, сообщает CNN.

Стрельба Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по людям из черного внедорожника. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё двое получили ранения, не представляющие угрозы для жизни.

По факту произошедшего ведётся расследование, полиции пока не удалось поймать нападавшего.

Издание отмечает, что произошедший инцидент стал ещё одним в череде из более чем 400 случаев массовой стрельбы в США в текущем году, согласно данным сайта Gun Violence Archive, который отслеживает происшествия, в результате которых были застрелены не менее четырех человек.