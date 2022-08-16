Йошкар-Ола, , 17:48 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в Марий Эл произошло 39 пожаров с общей площадью 27,2 га. Об этом сообщает пресс-служба минприроды республики.

Лесной пожар в Марий Эл пресс-служба минприроды Марий Эл

Чаще всего причиной пожара становились неосторожное обращение с огнем либо грозы.

На данный момент на территории республики действует особый противопожарный режим, который ограничивает посещение лесов и лесничеств, а также возлагает частичный запрет на въезд на территории леса транспортных средств.

Кроме того, пожарная обстановка в лесах контролируется в ежедневном режиме. Для борьбы с пожарами по нацпроекту «Экология» региональной программе «Сохранение леса» было закуплено только в этом году 6 единиц техники и 23 единицы оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году из-за высокой пожароопасности во всём регионе был введен режим ЧС. Пожар возник на территории Медведевского района республики. Огонь быстро распространялся, было принято решение эвакуировать из близлежащих населенных пунктов и санаториев 634 человека, включая 423 ребёнка.

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