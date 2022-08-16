Москва, , 17:47 — REGNUM На европейском рынке энергоресурсов ситуация становится крайне напряженной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обстановка остается крайне напряжённой. В силу того, что европейские политики сохраняют свой курс, это гарантирует дефицит энергоресурсов в зиму 2022–2023 года», — сказал Колташов.

Также экономист не исключил, что в зимний период стоимость голубого топлива в Евросоюзе может вырасти до 5 тыс. долларов за тысячу кубических метров.

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