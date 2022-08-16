Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. С ковидным диагнозом в стационары Санкт-Петербурга за минувшие сутки поместили 120 пациентов, что на 12 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 16 августа сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

В медучреждениях города за сутки число больных, которые лежат с ковидом, сократилось до 2054 пациентов (-64 к уровню предыдущих суток). Благодаря этому ситуация с заполняемостью ковидных коек стала менее критичной.

В отделениях реанимации остаётся 161 человек (-17), а 23 пациента (-6) по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписали 170 петербуржцев (+124).

По состоянию на 16 августа, амбулаторно, вне стационаров ковид лечат 18 386 человек. Прирост за сутки составил 2058 пациентов.

Напомним, что за минувшие сутки в городе обнаружили 3776 случаев заражения коронавирусом (-6). Жертвами вируса стали за сутки 11 больных, а выздоровели 2970 человек (+1248).