Новосибирск, , 17:46 — REGNUM Украинский кризис — это результат многочисленных кризисов, которые распространились на постсоветское пространство и всю систему международных отношений. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

«Они являются как следствием провалов во внешней политике целого ряда государств, так и естественным следствием кризиса обществ и государств в пределах бывшего СССР», — подчеркнул Бирюков.

Как сообщалось ранее, представитель Службы внешней разведки РФ Владимир Матвеев заявил, что украинский кризис — это провал политики США по колонизации России.