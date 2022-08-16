Старый Оскол, Белгородская область, 16 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Вафельные конфеты «Алёшка» начали выпускать на кондитерской фабрике в Старом Осколе Белгородской области. Первую партию отправят военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Конфеты «Алёшка»

Новая сладость стала дополнением к серии шоколадок с изображением белгородского школьника в шлеме танкиста. За одну смену на фабрике изготавливают порядка трёх тысяч плиток шоколада, теперь в ассортименте появились вафельные конфеты. Кондитеры пообещали, что расширят производство и патриотичные сладкие сувениры можно будет купить оптом и в розницу. Ранее шоколад отправляли российским бойцам в госпитали, а также жителям приграничных территорий, ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, шоколад «Алёшка» губернатор Вячеслав Гладков подарил и президенту РФ Владимиру Путину.