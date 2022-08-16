Барнаул, , 17:43 — REGNUM Наглую заявку на пролет над территорией России британского самолёта-разведчика следует рассматривать в одном ряду с ситуацией, которая формируется вокруг Запорожской АЭС, отметил 16 августа политолог Олег Боронин.

Разведывательный самолёт RC-135 U.S. Air Force

Ранее в миинстерстве обороны сообщили, что Великобританией была подана заявка на перелет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. В министерстве считают это сознательной провокацией.

Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства, все возможные последствия от провокации будут лежать исключительно на Лондоне, добавили в Минобороны.

«Евроатлантисты упорно и последовательно «прощупывают» пресловутые «красные линии». Играют с огнем, конечно. Но в то же время как ещё реально проверить «на слабо»?» — отметил эксперт.