Херсон, Украина,
16 августа 2022, 17:42 — REGNUM Военно-гражданская администрация Херсонской области продолжает работать над обеспечением качественного медицинского обслуживания жителей региона.
16 узкопрофильных врачей из России уже принимают пациентов в лечебных учреждениях Херсона. Это анестезиологи, реаниматологи, травматологи и хирурги.
Согласно заявкам, поданными медучреждениями области, ожидается прибытие еще около 100 специалистов из РФ.
«В виду нехватки местного медперсонала, выехавшего с территории региона после начала СВО, актуален вопрос кадров и ощущается нехватка именно узкопрофильных специалистов. А стабилизация и развитие системы здравоохранения на освобожденных территориях нашего региона зависит в некоторой степени от совместных усилий с российскими коллегами. Только вместе врачи сумеют охватить наше население необходимой медицинской помощью», — подчеркнул начальник Департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.