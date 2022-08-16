Курган, , 17:40 — REGNUM В Курганской области объявлено вознаграждение за информацию о незаконно сливающих или выбрасывающих отходы, или тех, кто занимается незаконной добычей грунта и песка. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ликвидация несанкционированной свалки Пресс-служба губернатора Курганской области

Вознаграждение в размере пяти тысяч рублей положено лишь за достоверную информацию.

Для получения вознаграждения необходимо направить сообщение в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, приложив фото- или видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения и госномер автомобиля нарушителя. Информация должна содержать данные о местности, которая помогла бы определить территорию, на которой совершено нарушение, отмечают в пресс-службе главы Зауралья.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора Курганской области, в регионе за 2021 год ликвидировали 1134 несанкционированные свалки. За пять месяцев 2022 года — уже 424.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области выплачивают до 10 тысяч рублей за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров.

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