Киев, 16 августа 2022, 17:37 — REGNUM На Украине 10 сахарных заводов остановят работу из-за крайне высоких цен на газ. Об этом сегодня, 16 августа, заявилив украинской ассоциации производителей сахара «Укрцукор» («Укрсахар»).
На сайт организации сказано, что коммерческая цена на газ, которую предлагают предприятиям, настолько высока, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки.
«Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине», — сказано в заявлении «Укрсахара».