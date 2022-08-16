Архангельск, 16 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу могут присвоить звание Почетного гражданина Архангельской области. С соответствующей инициативой выступил губернатор региона Александр Цыбульский.

Александр Куликов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, 17 августа депутаты соберутся на внеочередную сессию для рассмотрения данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоятель РПЦ отложил свой визит в Архангельск, намеченный на 19 августа.