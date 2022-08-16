Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 17:36 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о халатности из-за крупного природного пожара, вспыхнувшего днём 15 августа в Усть-Донецком районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 16 августа.

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Огненная стихия разгулялась на территории Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений, повредив жилые и нежилые строения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства случившегося.

«Следствием проводится осмотр места происшествия, устанавливаются собственники пострадавших в результате пожара строений и причинённый им ущерб, причины возгорания», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в результате пожара в Ростовской области, который распространился на площади 252 гектара, повреждено более 30 строений. Уничтожены огнём семь жилых домов.

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