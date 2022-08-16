Москва, , 17:36 — REGNUM В связи с завершением федерального электорального цикла в этом году, к работе избирательных комиссий, наблюдателей и экспертов 11 сентября будет приковано повышенное внимание. Такое мнение в рамках расширенного заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае высказала исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. Региональные эксперты обсудили подготовку к выборам Краснодарского края и выслушали рекомендации федеральных экспертов.

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Как напомнила членам Общественного штаба Краснодарского края, ОП региона, представителям общественных палат муниципалитетов председатель ОП Краснодарского края Любовь Попова, на территории Краснодарского края планируется проведение 102 избирательных кампаний различного уровня: выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, выборы глав городских и сельский поселений.

«Процент отказов составляет по партиям 1%, по муниципалитетам 1,3% — это самые низкие показатели по отказам за последнее время. При этом единственной причиной отказов в регистрации является непредоставление необходимых для регистрации документов», — рассказала Любовь Попова.

По её словам, в планах краснодарского Штаба обучение 6000 общественных наблюдателей во всех муниципалитетах.

«Мы активно пользуемся методическими материалами, методической поддержкой Ассоциации НОМ и она достаточно сильна. На всех этапах обучения мы используем то, что уже подготовлено и, кроме того, мы учим таким направлениям, как: анализ внешний и внутренней среды в которых идет избирательный процесс, новеллы избирательного законодательства, основы медиации, фейки и провокации. Преподавателями выступают юристы, политологи, медиаторы, а также федеральные эксперты», — рассказала эксперт.

В планах Штаба организация совместных с представителями Совета при Президенте РФ по правам человека мониторинговых групп, рассказал председатель Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

«В первую очередь мы опираемся на преподавательской состав юридического факультета Кубанского государственного университета, а также регионального отделения Ассоциации юристов России, Общественную наблюдательскую комиссию Краснодарского края», — пояснил он, добавив, что в Штабе функционирует «горячая линия», а члены мониторинговой группы осуществляют видеонаблюдение в краевой избирательной комиссии, где им выделены рабочие места.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, отметив высокий уровень подготовки региона к выборам, напомнил: «На Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования будет идти очень большая нагрузка, прежде всего это связано с тем, что будут в регионе выборы в законодательные органы власти, в том числе и муниципалитетов. Важно чтобы на каждом участке были общественные наблюдатели и в этом смысле мы ждем от вас плодотворной работы».

Исполнительный директор Ассоциации НОМ, председатель Движения «Корпус «За чистые выборы», член ОП РФ Алена Булгакова в свою очередь также подчеркнула ответственный подход к работе Общественного штаба Краснодара и отметила, что Краснодарский край является одним из самых больших субъектов по электоральному масштабу.

«Хочу сделать акцент на методической поддержке всех участников избирательного процесса — эксперты, мобильные группы, специалисты, которые будут отслеживать информацию в открытых источниках, должны пройти дополнительный инструктаж», — подчеркнула Алена Булгакова.

По ее словам, кампании ЕДГ-2022 значимы в связи с тем, что они завершают федеральный цикл.

«Со следующего года мы плавно переходим в следующий федеральный цикл. И даже этот завершающий характер все равно создает возможности для апробации инструментов общественного контроля. Сейчас мы работаем над подготовкой методических памяток для наблюдателей в ТИК, мы говорим о концептуально новом инструменте, который в масштабном формате до этого не был использован», — рассказала эксперт, добавив, что, в связи с завершением федерального цикла к работе избирательных комиссий, наблюдателей и экспертов будет приковано повышенное внимание.