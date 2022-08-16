Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM В Астрахани в новом учебном году на базе четырёх школ откроются инженерные классы судостроительного профиля. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инженерные классы судостроительного профиля откроются в МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 3», СОШ №32 и 20, ГБОУ АО «Инженерная школа». Целью создания спецклассов является формирование целостной системы развития кадрового потенциала для судостроительной отрасли и получение дополнительных инженерно-технических компетенций для дальнейшего обучения в профильных вузах.

«В прошлом году в Астрахани стартовал пилотный проект по формированию судостроительных классов. На базе «Инженерной школы» ученики 5 и 9 класса углубленно изучали физико-математические дисциплины, знакомились с историей судостроения, 3D моделированием и основами бережливого производства. Школьники посещали производственные площадки Южного центра судостроения и судоремонта, проводились тематические встречи», — указано в сообщении.

Напомним, на Ямале разработали «Арктическую азбуку», которую получит каждый первоклассник в новому учебном году 1 сентября на торжественной линейке. Книга расскажет юным школьникам о природе родного края и необходимости её защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период с с 15 по 21 августа 2022 года проходит международный военно-технический форум «Армия-2022», где представлены суда военного и гражданского назначения.

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