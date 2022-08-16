Москва, 16 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикер парламента Танди Модисе обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия России и ЮАР, а также законодательное обеспечение социальной поддержки военнослужащих.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин отметил, что Танди Модисе приложила много усилий для развития отношений между парламентами РФ и ЮАР в разных форматах.

Модисе пригласила Володина посетить ЮАР с визитом. Председатель Госдумы принял это предложение, сообщает сайт палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил перспективы военного и военно-технического сотрудничества во вторник на переговорах с министром обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики Танди Модисе в рамках X Московской конференции по международной безопасности.

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