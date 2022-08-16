Волгоград, 16 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве мужчины, совершённом в 2008 году, задержали следователи в Волгограде. Злоумышленник дал признательные показания, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди было обнаружено в марте 2008 года в одной из квартир по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе Волгограда. По горячим следам злоумышленника установить не удалось. Спустя 14 лет криминалисты провели дополнительные экспертизы, исследовали следы пальцев рук, изъятые на месте происшествия, и вышли на предполагаемого убийцу.

По версии следствия, 46-летний местный житель в ходе возникшего конфликта в доме у хозяина смертельно ранил того. Злоумышленнику предъявлено обвинение, на допросе он сознался в преступлении.

На время расследования уголовного дела подозреваемый заключён под стражу.