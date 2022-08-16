Угледар, , 17:29 — REGNUM Старший лейтенант 53 бригады ВСУ Иван Уваров перешел на сторону союзных сил, и не с пустыми руками, рассказал 16 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данная бригада находится в настоящее время на линии обороны ВСУ под Угледаром (Донецкая республика).

«Игорь Александрович любезно покинул свои позиции и перешёл на нашу сторону. Как отличный гость, он с собой захватил подарки: свежайшие секретные карты, личные данные всех находящихся в бригаде офицеров и рядового состава и много, много ещё полезного», — сообщил военкор.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром, тем самым существенно осложнив противнику возможности по перегруппировке и подвозу БК.

15 августа в министерстве обороны России сообщили, что в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье ударами высокоточным оружием было уничтожено более 260 националистов.