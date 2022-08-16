Москва, , 17:29 — REGNUM С 17 по 31 августа в 79 регионах страны пройдёт Всероссийская акция «Спасибо, учитель!», организованная Российским движением детей и молодёжи и приуроченная к началу нового учебного года.

Учитель на уроке Цитата из фильмя «Доживем до понедельника», режиссер Станислав Ростоцкий, 1968 год, СССР

В ходе традиционных августовских совещаний с участием региональных министров образования и директоров школ, проходящих в субъектах РФ перед началом учебного года представители РДДМ вручат педагогам цветы и поздравительные открытки в знак благодарности за их неоценимый и крайне важный труд.

Акция «Спасибо, учитель!» пройдёт в Республиках Алтай, Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Коми, Калмыкия, Татарстан, Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия), Дагестан, Чувашской Республике, Крым, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Карелия, Удмуртия, Карачаево-Черкесской Республике, Алтайском, Ставропольском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Красноярском, Краснодарском, Пермском краях; Воронежской, Челябинской, Кемеровской, Саратовской, Костромской, Омской, Оренбургской, Ульяновской, Томской, Кировской, Амурской, Архангельской, Пензенской, Астраханской, Иркутской, Курганской, Курской, Липецкой, Брянской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Тамбовской, Свердловской, Псковской, Волгоградской, Самарской, Тверской, Тюменской, Магаданской, Владимирской, Московской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Белгородской, Мурманской, Калининградской, Тульской и Смоленской областях, Еврейской автономной области, Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Российское движение детей и молодежи, представляющее самые разные организации и сообщества, объединяет миллионы детей и подростков по всей стране, которые становятся частью большой, целой, дружной семьи. Движение создаётся ребятами здесь и сейчас, и чем масштабнее оно будет, чем больше идей, планов и талантов в него вольётся, тем весомее станет общий вклад в развитие страны.

В РДДМ входят ребята из разных регионов, разных национальности и предпочтений, но их единство позволит свершать невиданные планы и решать амбициозные задачи в масштабах всей страны. Командная работа всегда помогает добиваться больших результатов и научить этому может только совместная деятельность.