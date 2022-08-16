Красноармейский район, Челябинская область, 16 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Жительница Красноармейского района Челябинской области перечислила неизвестным более 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Телефонный мошенник

Вначале «сотрудник правоохранительных органов» выманил у неё 500 тыс. рублей под предлогом участия в спецоперации по поимке неизвестных, которые якобы пытаются снять её личные накопления. А затем уже другой звонивший убедил взять кредиты и перевести на некие счета. Гражданка так и сделала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на территории Челябинской области зафиксировали 8551 случай мошенничества. По сравнению с 2020-м их количество сократилось на 3,6%.