Москва, 16 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Британцам не стоит устраивать провокации и делать заявления о нарушении российских границ, сообщили 16 августа в пресс-службе Минобороны РФ.

Defense.gov Разведывательный самолет Boeing RC-135V

Так российское оборонное ведомство прокомментировало информацию о том, что Британия подала заявку плана-полёта на перелёт британского самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему и над территорией России.

Москва назвала это действие «сознательной провокацией». Российским ВКС поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства страны, а за последствия от этой провокации отвечает Лондон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 августа, британский военный самолёт вторгся в российское воздушное пространство над Баренцевым морем и был вытеснен экипажем МиГ-31БМ ВКС РФ.