Судак, Крым, 16 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Во вторник, 16 августа, в рамках фестиваля «Таврида. АРТ», объединившего 4000 молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, открылась постоянная фотовыставка арт-объектов, созданных на форуме «Россия — страна возможностей», который прошел в прошлом году. Тогда всего за 3 дня более 1000 участников построили свой «Город мечты», смыслы которого передали через 10 арт-объектов, посвященных различным состояниям и чувствам на пути развития человека: «Вера в себя», «Счастье», «Вдохновение», «Принятие», «Любовь», «Единение», «Мужество», «Возможности», «Успех» и «Доверие».

АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

«Сегодня мы торжественно открываем фотовыставку арт-объектов, которые через конструкции различных цветов и размеров рассказывают историю стремления человека к своим целям, мечтам, к своему самовыражению. Эта концепция полностью отражает миссию президентской платформы «Россия — страна возможностей»: создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Наша многоступенчатая система социальных лифтов выстроена таким образом, что она предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни: в период обучения в школе или вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции», — отметил заместитель генерального директора «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Любой участник и гость форума может получить аудиогид, который раскрывает смысл каждого из объектов и, вместе с тем, помогает слушателю чуть больше узнать о себе самом.

Один из объектов — «Доверие» — теперь на постоянной основе установлен на территории фестиваля. В объекте заложена идея доверия двух сторон друг к другу. Это металлическая конструкция в виде рук, которые удерживают яркие качели. Объект символизирует, что доверие можно выстроить лишь при помощи обоюдных усилий.

Фестиваль «Таврида. АРТ» является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Главные темы фестиваля: «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь». Партнер фестиваля, президентская платформа «Россия — страна возможностей» представлена на двух площадках: Лаунж-зона «Россия — страна возможностей» в арт-квартале и «Город возможностей» на основной территории «Таврида. АРТ».