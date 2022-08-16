16 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 19:34 — REGNUM Утром 16 августа ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Удары пришлись по территории водоканала, расположенного на улице Щорса. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте происшествия.

Территория водоканала на улице Щорса после обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

Административное здание водоканала, расположенного на улице Щорса Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание водоканала на улице Щорса после обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание водоканала пострадало от ударов ВСУ снарядами натовского калибра. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание водоканала на улице Щорса после обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

В результате атаки украинских боевиков произошло возгорание автобуса. Также пострадала пожарная техника. Об этом в telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Среди мирного населения пострадавших нет.

Территория сервиса по сварке алюминия и сплавов напротив водоканала. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

Воронка от снаряда у здания сервиса. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

Нежилое помещение рядом с обстрелянным сервисом. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

В этот же день ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате попадания снарядов на улице Осоавиахима ранения получили две женщины.

Жилые дома, расположенные недалеко от мест обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г. Александр Погожев © ИА REGNUM

Укрытие в Донецке, расположенное рядом с жилыми домами Александр Погожев © ИА REGNUM

Жилые дома, расположенные недалеко от мест обстрела. Александр Погожев © ИА REGNUM

ИА REGNUM сообщало, что ситуация вокруг обеспечения населения Донецкой Народной Республики водой сложная. Жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и ряда других населённых пунктов более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.

В последние дни люди практически лишены воды из-за непрерывных артобстрелов со стороны ВСУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Граффити на территории водоканала, расположенного на улице Щорса Александр Погожев © ИА REGNUM Граффити на территории водоканала, расположенного на улице Щорса Александр Погожев © ИА REGNUM

А в последние дни люди фактически полностью лишены снабжения водой из-за непрерывных артобстрелов со стороны ВСУ. Люди вынуждены набирать воду из реки Кальмиус и других природных источников.