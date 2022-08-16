Кемерово, 16 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области 16 августа был продемонстрирован масштабный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Создание запасов пресной воды и мониторинг её качества — стратегическая задача, обозначенная на федеральном уровне, — отметил глава региона Сергей Цивилёв. — Проект по цифровизации Обь-Иртышского бассейна позволит оперативно получать объективные данные о том, что происходит на объектах и, таким образом, предсказать и предотвратить возможные проблемные ситуации на воде».

По его словам, Кузбасс станет пилотным регионом, в котором планируется создать первый в мире цифровой двойник речного бассейна и впоследствии этот опыт можно будет тиражировать в других субъектах России.

Цель проекта — сохранение и экологическая реабилитация водных объектов, входящих в Обь-Иртышский бассейн, за счёт построения системы комплексного управления ресурсами.