Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Из-за высоких температурных отметок в Санкт-Петербурге почти на три дня вводят оранжевый уровень погодной опасности. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербуржцы на пляже парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM

Такой режим будет действовать в Северной столице до 12:00 мск 18 августа. Причиной введения оранжевого уровня опасности стала аномальная жара: температура воздуха в эти дни на семь градусов превысит норму.

Напомним, что в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что жаркая погода задержится в Петербурге до 20 августа.

Оранжевый уровень используется для обозначения опасной погоды, которая может привести к стихийным бедствиям.

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