Белгород, 16 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Жителю Белгорода, ветерану Великой Отечественной войны Александру Захарову исполнилось 16 августа 100 лет, сообщил мэр города Антон Иванов.

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Глава Белгорода со сцены передал юбиляру поздравления от президента России на специальном торжественном мероприятии. Подполковник в отставке Александр Захаров в военные годы служил в погранвойсках, Победу встречал в Литве.

«В Белгороде Александр Семенович работал во Всероссийском научно-исследовательском проектном институте, предоставляющем комплексные инжиниринговые и консалтинговые услуги для горнорудных предприятий (ВИОГЕМе). Причём завершил трудовую деятельность только десять лет назад. Искренне восхищаюсь!» — отметил мэр.

Среди наград ветерана — Орден Отечественной войны I степени.