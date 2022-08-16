Калуга, 16 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В Калужской области планируется создать защитные зоны вокруг птицефабрик, где на территории шириной не менее двух километров будет запрещено заниматься птицеводством без обеспечения высокого уровня биологической защиты. Эти ограничения коснутся и личных подсобных хозяйств, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при правительстве области Сергея Соколовского.

Пресс-служба правительства Калужской области На птицефабрике

До 15 сентября руководителям ООО «Птицефабрика в Белоусово», АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», АО «Ермолинка» и ООО «Тарусская птицефабрика» предложено подготовить соответствующие документы. Одновременно следует предусмотреть для населения меры компенсации для полного отказа от содержания домашней птицы.

«С 13 июля на калужской земле проходит борьба с высокопатогенным гриппом птиц. В ликвидации 12 очагов задействованы семь районов области и город Калуга. На данный момент в угрожаемых зонах уничтожено почти 21 тыс. домашних птиц. Сейчас идет сбор заявлений от владельцев о возмещении им ущерба. Полностью ограничительные мероприятия по птичьему гриппу будут отменены после подписания губернатором соответствующих постановлений», — отметил Сергей Соколовский.