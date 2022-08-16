16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Советский районный суд города Уфы признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в совершении административного правонарушения о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.

Анна Царькова, , 19:36 — REGNUM Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука признали виновным в совершении административного правонарушения о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Соответствующее решение вынес Советский районный суд города Уфы, сообщает 16 августа объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд установил, что 18 мая 2022 года на концерте «ДДТ» в Уфе Шевчук произнес речь, содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования российских вооружённых сил.

«Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, суд признал Юрия Шевчука виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли сумму штрафа, назначенного Шевчуку, маленькой. Иные указали на то, что не в сумме штрафа дело, а в том, что лидер группы «ДДТ» поступил как «предатель».

«Что-то скромно оценили», — пишет Елена А.

«Таким нужно в 100 раз увеличивать штрафы», — считает Denis F.

«О-о-о, «кровавые» репрессии подъехали…» — иронизирует Даня.

«Это для него копейки. Надо на миллионы штрафовать, чтобы другие думали, прежде чем гавкнуть что-нибудь!» — пишет Венера.

«Хорошо, но мало», — отметила Елена.

«Маловато будет. Исправительные работы на стройке в Мариуполе — на первый раз», — пишет Елене Р.

«Всё, что он мог спеть, он уже спел. Пусть… [отправляется] к Макаревичу», — комментирует новость Takeshi.

Юрий Шевчук Марина Каширская © ИА REGNUM

«Для начала хватит. Теперь будет думать, прежде чем открывать рот. Немного думать научится, а не дешёвый хайп ловить. Второй раз легко не отделается», — написала Галина П.

«Когда уже нашим депутатам в голову придёт мысль считать штрафы не от МРОТ, а от состояния проштрафившегося. Например, за ДТП — от стоимости машины», — задался вопросом Евгений Львович.

«Штраф какой-то дохленький, надо в десять раз больше, чтоб прочувствовал, чтоб забеспокоился, где взять столько денег», — пишет Olga W.

«Лучше бы на общественные работы улицы подметать», — добавил Res.

«Таким громким заявлениям нужны звонкие штрафы», — считает Феликсовна.

«Запретить выступать на территории России в течении 10 лет! Вот так было [бы] достойно, адекватно по отношению к тем, кто воюет, получает увечья и гибнет на украинском фронте», — прокомментировала новость Анастасия.

«Мало! Нужно было обязать тепловизорами и обмундированием ребят наших до конца операции обеспечить», — пишет Вероника Т.

«50 миллионов нужно назначить на поддержку армии России, вот это будет показательный штраф», — написала Татианна.

«Теперь у Шевчука появится повод для гордости, что он пострадал аж на 50 тыс рублей…» — иронизирует JaneS.

«Будет думать, что нести со сцены. Всё из себя революционера корчит», — возмутилась Татьяна.

«Сейчас начнет вопить, что это гонения, политические репрессии, 1937 год на пороге и т.д. Видимо, они не совсем представляют, что было при Сталине», — отметила Виктория У.

«Воскресите кто-нибудь Сталина!!!» — в свою очередь призвала Мария П.

«Это чисто символическая цифра, для него это так, копейки, а вот не ходить на концерты к таким, это уже нормальное наказание, будет думать, что и как говорить в такое непростое для страны время…» — добавил Павел У.

«Дело не в размере штрафа, ребята! Представьте, после всенародной любви такой позор на старости лет! В истории России он останется с клеймом Иуды!» — подчеркнула Ольга Ч.

«Грустно раз за разом разочаровываться в тех, кто казался нормальным. Своим для народа. А получается, что они ни разу не с народом. Все засуетились за свою задницу и деньги…» — подытожила Татьяна.