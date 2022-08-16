Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус и испытывает легкие симптомы заболевания, сообщает 16 августа Fox News.

Джилл Байден (сс) The White House

Первая леди сдавала быстрый тест 15 августа, и его результат был отрицательным, однако позже вечером она начала испытывать симптомы, похожие на простуду. После этого результат ПЦР-теста дал положительный результат, рассказали представители Белого дома.

Отметим, что Джилл Байден ранее прошла вакцинацию от коронавируса, а затем получила две дополнительные дозы вакцины.

Напомним, ранее президент США Джо Байден также перенес коронавирус.

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