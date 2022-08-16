Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Раскрыта дата выхода боевика «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщил портал Collider 16 августа.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Так, премьера картины на цифровых платформах состоится 23 августа 2022 года. Отмечается, что выход фильма на DVD и Blu-Ray произойдёт позднее — 1 ноября 2022 года.

Напомним, мировая премьера «Топ Гана: Мэверик» состоялась 27 мая 2022 года. Главную роль в боевике исполнил Том Круз.

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