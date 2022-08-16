Москва, 16 августа, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Рост собственных доходов бюджета Тамбовской области на 1 августа текущего года относительно аналогичного периода 2021 года составил 120%. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с Егоровым обсуждалась ситуация в АПК.

Треть валового регионального продукта создаётся в секторе агропромышленного производства. В Тамбовской области уже собрали более двух миллионов тонн зерна. Валовый сбор зерна в 2022 году прогнозируется не менее четырёх миллионов тонн — больше, чем в 2021 году.

По росту показателей в мясном животноводстве Тамбовская область находится на втором месте в Российской Федерации. Регион производит 100% органических пигментов, красителей и оптических отбеливателей в России и отправляет продукцию за границу. Также в Тамбовской области производится 73% средств индивидуальной защиты населения и работников производств и 40% производства цементно-стружечных плит и объектов каркасно-панельного домостроения.