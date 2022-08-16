Челябинск, , 17:07 — REGNUM В Челябинске мэрию подвергли критике за ситуацию см обеспечением безопасности плотины на Шершнёвском гидроузле. Об этом пишут СМИ.

Челябинск © ИА REGNUM

По данным Накануне. Ru, на неудовлетворительную работу указал глава Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов. По его словам, установленные ограничения движения транспорта по дороге, проходящей по сооружениям, не соблюдаются, и мэрия якобы не принимает мер для обнаружения и пресечения нарушений. Также он потребовал принять все исчерпывающие меры для того, чтобы обеспечить безопасность Шершнёвского гидроузла.

По итогам совещания на эту тему были определены мероприятия, необходимые для безопасной эксплуатации этого объекта. В частности, предстоит разработать дорожную карту.

Добавим, Шершнёвское водохранилище было создано в 1960-х годах.