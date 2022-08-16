Вашингтон, , 17:17 — REGNUM «Элитное военное подразделение» ВСУ ответственно за взрывы на аэродроме в Крыму 9 августа, пишет 16 августа The New York Times. Об этом изданию заявил «высокопоставленный украинский чиновник» «на условиях анонимности».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание напоминает, что хотя украинские власти публично не взяли на себя ответственность, Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, в соцсети «подтвердил», что взрывы были, а глава офиса Зеленского Андрей Ермак приписал это событие «демилитаризации» и «деоккупации» Крыма Киевом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подобной статье в The Washington Post, где так же «на условиях анонимности» украинский спикер рассказал о том, что взрывы в Крыму — это «заслуга» ВСУ.

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