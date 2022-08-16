Вашингтон, 16 августа, 2022, 17:17 — ИА Регнум. «Элитное военное подразделение» ВСУ ответственно за взрывы на аэродроме в Крыму 9 августа, пишет 16 августа The New York Times. Об этом изданию заявил «высокопоставленный украинский чиновник» «на условиях анонимности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Издание напоминает, что хотя украинские власти публично не взяли на себя ответственность, Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, в соцсети «подтвердил», что взрывы были, а глава офиса Зеленского Андрей Ермак приписал это событие «демилитаризации» и «деоккупации» Крыма Киевом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подобной статье в The Washington Post, где так же «на условиях анонимности» украинский спикер рассказал о том, что взрывы в Крыму — это «заслуга» ВСУ.