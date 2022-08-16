Пенза, 16 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. К ответственности за пожар, произошедший на одном из полей в Пензенской области в начале августа, привлекут местного жителя. По информации ГУ МЧС России по региону, из-за неосторожного обращения с огнем уничтожены посевы яровой пшеницы, Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет 250 тыс. рублей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеничные поля

В ведомстве уточнили, что виновное лицо установили в ходе проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит штраф, либо лишение свободы сроком до 1 года.

Подобный случай произошел 15 августа в Белинском районе области. Тогда на пшеничном поле выгорело 3 га нового урожая. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, передает «ПензаИнформ».

С начала августа в Пензенской области на тушение ландшафтных пожаров выезжали более 20 раз, площадь возгорания составила около 20 га. Основная причина пожаров — человеческий фактор, пояснили в региональном ГУ МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Пензенской области поручил активизировать профилактическую работу по обеспечению безопасности на воде, противодействию лесным и бытовым пожарам, работу с несовершеннолетними жителями.

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