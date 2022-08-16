Вена, , 17:04 — REGNUM Россия готова к активному сотрудничеству с Секретариатом МАГАТЭ и генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси в подготовке миссии на Запорожскую АЭС. Об этом 16 августа заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Эксперт МАГАТЭ IAEA Imagebank

Он также отметил, что в Москве считают безответственными попытки Киева настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ через линию соприкосновения сторон вопреки соображениям безопасности.

Российский дипломат подчеркнул, что есть и другие «действительно безопасные маршруты», по которым международная миссия сможет добраться до Запорожской АЭС и осуществить там необходимую работу.

Напомним, ранее сегодня в МИД России также заявили, что поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев и затем через линию соприкосновения может быть сопряжена с огромным риском.

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