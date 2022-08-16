Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге за перегораживание подъезда к мусорным контейнерам выписали штрафы на общую сумму в 23 млн рублей. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Мусорные контейнеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники инспекции выявили порядка 1911 неправильно припаркованных авто, которые помешали дальнейшему подъезду служб для вывоза отходов.

Жалобы на такие случаи поступают от Невского экологического оператора. Сотрудники указывают на адреса, где был затруднён подъезд к контейнерам. Для более оперативного решения проблем запустили новый специальный сервис. Он принял более 600 обращений.

После рассмотрения нарушений в ГАТИ вынесли 1793 постановления в отношении физических лиц и 118 — в отношении юрлиц. За парковку на таких площадках могут выписать штраф в размере от 3000 до 5000 рублей для физлиц, максимальный размер штрафа для юридический может достигнуть 500 тыс. рублей.

Напомним, что закон о запрете парковки около мест контейнерных площадок для выброса отходов был принят в июне 2021 года. В связи с этим в ГАТИ рекомендуют выбирать для парковки только специально предназначенные места.

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