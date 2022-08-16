Одинцово, Московская область, , 17:32 — REGNUM Михаил Кузнецов, являющийся концертным директором певцов Григория Лепса и Эмина Агаларова, стал жертвой грабителей. Об этом 16 августа сообщил телеграм-канал Mash.

Григорий Лепс Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным источника, неизвестные сняли фары с элитной иномарки Кузнецова, которая в момент кражи была припаркована на одной из улиц подмосковного Одинцово. В настоящий момент мужчина написал заявление в полицию, а также принялся за поиски оригинальных фар для автомобиля, стоимость которых на некоторых платформах составляет около миллиона рублей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, дом певицы Мэрайи Кэри в Атланте (США) ограбили. Отмечается, что ограбление произошло в момент отдыха артистки на Кипре.

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