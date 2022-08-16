Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Второй этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки проекта 636 «Уфа» пройдет в водах Финского залива и Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Подводная лодка «Уфа» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Первый этап прошел в полигонах Балтийского флота с 25 июня по 5 июля текущего года. В программу входила проверка акустического комплекса, комплекса связи, подъемно-мачтовых устройств, навигационной аппаратуры, аккумуляторной батареи, дизель-генераторов с обслуживающими механизмами и системами, гребных и рулевых машин», — указано в сообщении.

На втором этапе проведут проверку эхолотов, гидроакустического комплекса, локации и комплекса вооружения. Помимо этого проверят максимальную скорость хода и совершат глубоководное погружение.

Отметим, что дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Уфа» строится на Адмиралтейских верфях в городе Санкт-Петербург для Военно-морского флота России. Судно было заложено в 2019 году, спуск на воду состоялся 31 марта 2022 года. Подводные лодки проекта 636 имеют высокую боевую эффективность, которые оснащаются торпедами и ракетами типа «Калибр». Ранее заказчику передали субмарины «Петропавловск-Камчатский», «Волхов» и «Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, зеленодольский завод имени А. М. Горького 10 августа отправил малый ракетный корабль (МРК) проекта 21 631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в г. Кронштадт, где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний.

Читайте также: Малый ракетный корабль «Град» отправили на испытания в Кронштадт