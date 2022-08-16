Москва, 16 августа 2022, 16:56 — REGNUM Европейский союз ждет рост цен на газ до рекордных значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.
По мнению собеседника ИА REGNUM, Евросоюзу нечем покрывать образовавшийся у него дефицит голубого топлива. Поэтому стоимость газа в ЕС неизбежно будет расти.
«Не стоит удивляться новым пикам в 3 тыс. долларов за тысячу кубометров и вполне возможно, что максимум прошлого года будет превзойден и мы увидим в моменте стоимость в 5 тыс. долларов за тысячу кубометров газа», — сказал Колташов.
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