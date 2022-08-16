Москва, , 16:56 — REGNUM Европейский союз ждет рост цен на газ до рекордных значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению собеседника ИА REGNUM, Евросоюзу нечем покрывать образовавшийся у него дефицит голубого топлива. Поэтому стоимость газа в ЕС неизбежно будет расти.

«Не стоит удивляться новым пикам в 3 тыс. долларов за тысячу кубометров и вполне возможно, что максимум прошлого года будет превзойден и мы увидим в моменте стоимость в 5 тыс. долларов за тысячу кубометров газа», — сказал Колташов.

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