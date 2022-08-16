Москва, 16 августа, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Европейский союз ждет рост цен на газ до рекордных значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По мнению собеседника ИА REGNUM, Евросоюзу нечем покрывать образовавшийся у него дефицит голубого топлива. Поэтому стоимость газа в ЕС неизбежно будет расти.

«Не стоит удивляться новым пикам в 3 тыс. долларов за тысячу кубометров и вполне возможно, что максимум прошлого года будет превзойден и мы увидим в моменте стоимость в 5 тыс. долларов за тысячу кубометров газа», — сказал Колташов.